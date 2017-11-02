Компания SSC North America представила в интернете тизерное изображение спортивной машины, появление которой анонсировано на нынешний год. Данные об автомобиле держатся в секрете, однако есть предположение, что в США возродят гиперкар SSC Tuatara, о котором ничего не говорилось последние пять лет.

В 2013 году разработчики гиперкара SSC Tuatara сообщили, что испытали силовую установку для своего детища. Ожидалось, что моторный отсек экстремального автомобиля займет 6,9-литровая "восьмерка" с двойным турбонаддувом. При использовании обычного бензина ее мощность должна была составлять 1 370 л.с. При этом разработчики планировали, что на гоночном горючем установка сможет развивать тягу в 1 700 лошадиных сил.

С таким агрегатом гиперкар SSC Tuatara мог бы разгоняться до скорости в 96 км/ч за 2,5 секунды. Порог скорости автомобиля планировали обозначить на отметке в 442 километра в час. В свое время машина имела шанс стать наимощнейшим и быстрейшим автомобилем в мире, который выпускается серийно.

Презентация гиперкара SSC Tuatara состоялась в 2011 году на автомобильной выставке в Шанхае. Далее в Дубае рассекретили салон автомобиля. Арабские клиенты сразу же заказали десять экземпляров SSC Tuatara. За единицу американцы собирались брать порядка миллиона долларов.

Изначально планировалось, что в сборку гиперкар SSC Tuatara отправится в 2015 году. Позже начало выпуска автомобиля перенесли на 2016 год, но он так и не появился на рынке.