SSC провели испытания гиперкара Tuatara мощностью в 1750 л.с.

В текущее время американский гиперкар готовят к серийному производству, тираж составит сто автомобилей.

Пока подробная информация о транспортном средстве отсутствует, создан лишь образец-прототип.

Первая презентация автомобиля произошла в 2011 году, за 8 лет автомобиль получил большие нововведения и конечный дизайн первый раз был представлен на выставке в Пеббл-Бич в 2018 году. Главной целью концепта является побить отметку в 482 км/ч, тем самым стать быстрее Koenigsegg Agera RS, суперкар который в свою очередь разгонялся до 447 км/ч.

Также существует американский концепт Hennessey гиперкара Venom F5, который также с легкостью поборется за это звание.

Низкорамный автомобиль будет построен в Ричленде в штате Вашингтон. Ее оснастят 8 цилиндровым V-образным двигателем объемом 5,9 литров с двойным турбонадувом. С прописанным топливом Е85 автомобиль будет выдавать 1750 л.с. Следует также отметить, что Tuatara имеет гибридную установку.

Хотя гиперкар еще не построен, однако уже все его модели распроданы и их ждут клиенты. Названный в честь новозеландской ящерицы, будет весить всего 1247 кг. Это стало возможно благодаря облегченному корпусу из углепластика. Первые поставки клиентам SCC Tuatara будут осуществлены уже к концу 2019 года.