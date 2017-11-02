Составлен ТОП-5 наиболее скоростных автомобилей в мире

На сегодняшний день в мире насчитывается не так уж много скоростных автомобилей. Эксперты составили рейтинг спортивных машин, отличающихся мелкосерийным производством и максимальной скоростью.

Лидером рейтинга выступает гиперкар Hennessey Venom F5 с заявленной скоростью в 484 км/ч. Однако официально заезды еще не проводили, но вероятно разработчики не обманут ожидания автолюбителей.

Второе место досталось шведскому гиперкару Koenigsegg Agera RS с показателем скорости в 447 км/ч. Отмечается, что данный результат является самым высоким среди официально подтвержденных.

ТОП-3 закрывает Hennessey Venom GT, оснащенный мотором с отдачей в 1244 лошадиные силы и развивающий скорость в 434 км/ч. В ТОП-5 вошли Bugatti Veyron Super Sport и Bugatti Chiron. Первый обзавелся производительным 1200-сильным агрегатом и имеет скорость в 431 км/ч. Мощность второго гиперкара достигает 1500 «лошадок», а скорость составляет 420 км/ч.