Плагин-гибридный Bentley Bentayga дебютирует на мотор-шоу в Женеве

Британский премиальный бренд Bentley, входящий в состав концерна Volkswagen Group, готовится представить плагин-гибридную версию роскошного внедорожника Bentley Bentayga. Европейские СМИ сообщают, что публичная премьера модели состоится в рамках международного автосалона в Женеве в марте 2018 года.

Согласно данным европейских автомобильных изданий, в марте 2018 года состоится публичный дебют плагин-гибридной версии люксового внедорожника Bentley Bentayga. Инсайдеры сообщают, что новый SUV получит под капот ту же силовую установку, которая приводит в движения спортивный седан Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Речь идёт о 2,9-литровом бензиновом турбомоторе, который в сочетании с электродвигателем способен генерировать 462 лошадиные силы.

Не исключено, что новый Bentley Bentayga получит форсировку двигателя, что позволит добиться производительности более чем в 500 «лошадок». В роли трансмиссии выступит 8-ступенчатая АКПП, а запас хода на одной электротяге составит более 50 километров.

Что касается дизайна, то новый плагин-гибридный Bentley Bentayga не получит значительных дизайнерских отличий от бензиновой и дизельной версии модели. Ожидается, что стоимость внедорожника составит не менее 200 000