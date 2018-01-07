Bentley Bentayga Speed дебютирует как самый быстрый внедорожник в мире

Автоконцерн Bentley показала новый кроссовер, полная презентация пройдет в марте 2019 года в автосалоне в Женеве.

Автомобиль поступит в продажу с бензиновым 12-ти цилиндровым двигателем объемом 6 литров, мощность которого равняется 635 л.с. Разгон Bentayga Speed до 100 км/ч составляет 3,9 секунды. Максимальная скорость внедорожника заявлена 306 км/ч.

Внешний вид данного автомобиля примечателен затемненными фарами, решетке радиатора в черном цвете, колесным дискам размером R22 с оригинальным дизайном производителя и также эмблемам Speed. В салоне производители использовали алькантару для обшивки.

Bentayga Speed является полноприводным автомобилем с автоматической системой блокировки межосевого дифференциала. Также с помощью системы управления динамики Drive Dynamics, можно выставить 1 из 8 режимов езды, который более удобен для водителя. Также присутствует система контролирующая крен автомобиля при езде Bentley Dynamic Ride, такое решение позволит добиться автомобилю большой устойчивости на поворотах.