Электрические грузовики Tesla Semi будут вывозить мусор в ОАЭ

Фирма Bee’ah, специалист по утилизации отходов по экологическим стандартам из ОАЭ, заказала у компании Tesla электрогрузовики Tesla Semi. Грузовики прибудут в Арабские Эмираты в 2020 году.

Борцы за чистоту собираются закупить у Tesla 50 машин, которые будут использовать для сбора и вывоза мусора. Этот заказ стал одним из крупнейших для Tesla. «Благодаря этим инвестициям мы надеемся продемонстрировать ценность и важность поиска лучших, экологичных способов достижения наших бизнес-целей», — сказал представитель Bee'ah Салим Аль Овайс

Tesla Semi предлагают купить в двух комплектациях: с запасом хода в 482 километра и 805 километров. При предельной загрузке тягача от нуля до ста большегруз разгоняется за 20 секунд.

За каждый автомобиль компаниям придется выложить 150 и 180 тысяч долларов соответственно. На конвейер Tesla Semi встанут в 2019 году.