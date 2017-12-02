Смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 будут практически недоступны для свободной продажи

Новые смартфоны iPhone X Plus и iPhone 9 ещё не появились в продаже, но желающих их приобрести всё больше с каждым днём.

Как уверяют надежные источники, телефоны этих моделей будут дефицитом на рынке продаж. Связано это с тем, что представители японской компании Japan Display попросят 517 млн долларов у компании Apple. Большая часть этих денег пойдёт на запчасти для создание новых экранов. При этом нужно отметить, что данная сумма может возрасти на 20-30%.

В свою очередь, американская компания не сможет заплатить такую сумму представителям Japan Display. Именно из-за этой проблемы смартфоны могут оказаться дефицитом для всех желающих их приобрести.

Также стало известно о новых функциях смартфонов. Например, теперь пользователи продукции Apple смогут просматривать скрытые покупки в Apple Store, и применять «умные жесты» для управления в Live Photos.