NASA поможет компании Uber протестировать воздушные такси

NASA расширит свое участие в создании сети воздушных такси и поможет компании Uber провести первые испытания в Далласе.

Американские СМИ сообщают, что национальное космическое агентство и компания Uber подписали новое соглашение, которое касается создания управляемых пилотами воздушных такси.

Идея подобной сети была озвучена перевозчиком в 2016 году. Через год NASA разработала схему для управления движением аэротакси. Теперь речь идет о создании и испытаниях электрических гибридов самолета и вертолета, управлять которыми будут пилоты.

Предполагается, что электрические воздушные машины смогут выполнять вертикальный взлет и посадку, будут перевозить до четырех пассажиров и развивать скорость около 300 километров в час. Планируется, что посадочные площадки аэротакси появятся на крышах высотных зданий. Благодаря воздушным пассажирским перевозкам разработчики хотят добиться, чтобы в густонаселенных городах время в пути сократилось с 30 до 5-10 минут. При этом вызвать воздушное такси можно будет с помощью того же приложения Uber, которым сегодня пользуются пассажиры в разных странах.

В NASA сравнили разработку системы пассажирских воздушных перевозок в городах с появлением смартфонов. И объяснили, что видят свою задачу в выработке стандартов регулирования нового рынка пассажироперевозок.

Компания Uber ранее заявляла, что испытания электрических летающих машин должно начаться в 2020 году. Базой для испытаний станет международный аэропорт Форт-Уэрт в Далласе.

Ранее сообщалось, что испытания беспилотных автомобильных такси Uber были остановлены из-за смертельного ДТП с участием беспилотника в Аризоне.