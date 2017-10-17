Первые симкоматы могут появиться в России уже в этом году

Около 30 автоматизированных систем по продаже сим-карт может появиться в России уже до конца нынешнего года.

Симкоматы, так называются подобные системы, стремительно набирают популярность в европейских странах. Они представляют собой аппарат, оборудованный сканнером и специальной камерой. Продажа карты совершается после того, как камера сличит внешность клиента с отсканированным паспортом.

Первой в России такой технологической новинкой заинтересовалась компания МТС. По словам ее представителя Алексея Меркутова, до конца года сотовый оператор рассчитывает установить первую партию симкоматов с системой распознавания лиц. Правда, пока что воспользоваться новшеством смогут лишь те, кто сейчас является клиентом компании и уже регистрировал свой документ в сети МТС. Дело в том, что закупленные системы пока не поддерживают биометрическую идентификацию.

СМИ сообщают, что другие крупные сотовые операторы тоже проявляют интерес к симкоматам. Преимуществом такого способа ведения бизнеса компании считают то, что автоматы смогут работать круглые сутки в местах с особенно высоким спросом на услугу, а также труднодоступных районах.