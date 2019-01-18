В России появится смартфон Samsung Galaxy M20 с батареей на 5000 мАч

Данное устройство будет бюджетным, а также будет поддерживать быструю зарядку и отдельные лоты для SIM-карт.

Сообщается, что в скором времени в России в продаже появится смартфон Samsung Galaxy M20. Об этом поведал представитель компании-производителя. Модель смартфона М, также как и все другие устройства серии М, впервые появились на индийском рынке еще в начале нынешнего года. Через время гаджет стал доступным для покупки в нескольких других странах. Пока компания-производитель официально не давала заявление о том, что Samsung Galaxy M20 появится в России, но по данным инсайдеров это скоро произойдет. Предположительно, продажа смартфона будет производиться только через интернет, то есть онлайн.

В сети гуляют некоторые особенности гаджета. Говорится, что батарея девайса будет рассчитана на 5000 мАч с опцией быстрой зарядки. Также смартфон будет поддерживать NFC. Стоимость гаджета будет составлять меньше 4=14 тысячи рублей, так как на Украине он стоит также в версии 4/64 Гбайта. Отметим, что пока информации о цене смартфона в России пока нет, не исключено, что она будет выше указанной.