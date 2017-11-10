Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Цена девайса снижается в странах Азии, а также в Индии.

Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь. Стандартная версия смартфона с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ снизилась в цене на 22 доллара. Сейчас в розничных магазинах гаджет можно купить за 267 долларов. В это время топовая версия девайса с 6 Гб оперативной памяти снизилась в цене на 36 долларов и обойдется покупателю всего в 310 долларов. Эксперты считают, что такая тенденция упадка в стоимости связана с тем, что компания Samsung организует летную распродажу. Предположительно, что снижение цен на данное устройство также начнется и в странах СНГ.

Напоминаем, что смартфон Samsung Galaxy A50 имеет экран на 6,4 дюйма, емкость аккумулятора равняется 4000 мАч. Также в гаджете есть NFC-порт. Однако, некоторые приобретатели после покупки стали жаловаться на проблемы с производительностью, а также, что не всегда работает сканер отпечатка пальца.