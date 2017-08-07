Арабская Emirates лишит свои самолеты иллюминаторов

Дубайская авиакомпания Emirates собирается лишить все свои самолеты иллюминаторов. Специалисты уверены, что такое решение поможет улучшить технические параметры воздушных суден и повысит безопасность полетов.

Об этом рассказало британское агентство BBC News, ссылаясь на президента Emirates Тима Кларка. Компания собирается заменить традиционные иллюминаторы круглыми экранами, оснащенными оптоволоконной оптикой. На них будет выводиться изображение с камер, укрепленных на фюзеляже. Таким образом, все без исключения пассажиры увидят картинку за бортом самолета, причем полномернее и ярче, чем через стекло.

Кроме того, считает, президент Emirates, самолеты без смотровых отверстий на фюзеляже станут прочнее и легче, смогут подняться на большую высоту и лететь быстрее, чем сейчас.

Первыми самолетами без «окон» станут новые Boeing 777-300R – в них не будет иллюминаторов в салоне бизнес-класса. Когда конкретно произойдет эта модернизация, пока не уточняется.