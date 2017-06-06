Пользователи еще одной мобильной операционки Windows остались без Twitter

Интернет-портал MSPowerUser сообщил о том, что отныне Twitter не будет работать на гаджетах, которые оперируют Windows Phone 8.1. Ранее в Сети появилась информация, что устройства с Windows 10 Mobile также не смогут работать с приложением.

Сообщалось, что устройства с Windows 10 Mobile также не воспринимают Twitter lite. Все попытки зайти на этот сервер заканчиваются переадресацией на старый ресурс, который попросту не дает печатать и публиковать твиты.

Эксперты говорят, что эти операционные системы не были самыми распространенными в мире, подобные продукты Windows занимают всего около одного процента рынка. Однако, учитывая общее количество людей, которые используют смартфоны и мобильные гаджеты, число «пострадавших» от ограничений исчисляется миллионами пользователей.

Ранее стало известно, что разработчики приложения блокируют аккаунты тех пользователей, которым на момент регистрации было меньше 13 лет. Такие действия компания предпринимает в связи со вступлением в силу новых правил ЕС относительно защиты персональных данных. Сообщалось, что блокировке подверглись профили даже тех, кто сейчас уже стал старше установленного возраста. В таком случае пользователям лишь остается регистрироваться в приложении заново.