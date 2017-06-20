Apple признала падение мирового спроса на iPhone

Корпорация Apple признала серьезное падение продаж своих смартфонов и снизила заказы на комплектующие к ним. Об этом сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на деловое издание Nikkei Asian Review.

По их данным, Apple уведомила своих поставщиков о сокращении заказов на комплектующие для изготовления iPhone до 80 миллиардов единиц – в 2017 году компания закупила узлы и детали из расчета выпуска 100 миллионов смартфонов. Причем речь идет не только о старых моделях, но и о новинка - iPhone 8 Plus and iPhone X. Таким образом, корпорация признала 20-процентное падение спроса на свои изделия в мире, сообщают СМИ.

При этом с начала 2018 года Apple продала немногим более 52 миллионов мобильных телефонов, при том, что по прогнозу аналитиков эта цифра должна была составить не менее 53 миллионов. Акции корпорации в конце прошлой недели потеряли в цене 2%, а ее инвесторы начали высказывать опасения в связи с падением продаж.

В сентябре 2017 года рыночная капитализация Apple составляла 850 млрд. долларов – корпорация занимала 1 место в мире по этому показателю.