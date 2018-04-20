Facebook заставили перечислить, какую информацию о пользователях он собирает

Сенат США опубликовал 222-страничный доклад корпорации Facebook, в котором перечислены виды персональной информации о пользователях, которую собирает Facebook.

Опубликованный доклад - это письменные ответы на вопросы американских сенаторов к Марку Цукербергу. Во время сенатских слушаний по делу о «сливе» персональных данных 87 миллионов пользователей социальной платформы компании Cambridge Analityca основатель Facebook не смог либо не успел ответить на них.

Согласно докладу, компания отслеживает не только контакты, историю сообщений и интернет-покупок, но и частоту общения с друзьями, место и время съемки фотографий, данные об используемой операционной системе, названии файлов и папок на устройстве, заряде его батареи, наличии свободного места на диске. Компания контролирует даже движения мыши и расположение окна, в котором открыт браузер, относительно других окон на экране. Это делается якобы для определения того, является ли пользователь человеком или роботом. Кроме того, Facebook получает данные о сотовом операторе своего клиента, данные о ближайших точках доступа Wi-Fi, считывает данные с других приборов (например, с телевизора), связанных с устройством пользователя.

Еще в докладе сказано, что компания может получать информацию о пользователе от третьих лиц, но не конкретизировано, от каких именно.