Ученые нашли лазейку, через которую у пользователей Facebook воруют личные данные

Авторизация на сайте при помощи Facebook создает риск передачи личных данных пользователя для распространения рекламы.

Огромное количество людей используют Facebook. Кто-то для наблюдения за новостями жизни звезд или известных персон, кто-то для общения. И довольно часто, при входе на какой-либо интернет-ресурс, сайт предлагает авторизоваться с помощью аккаунта Facebook. Никто даже не подозревал, что данный метод входа носит зловещий характер.

Исследовательской компанией Freedom to Tinkers был представлен доклад, в котором указано, что почти половина из ресурсов, оборудованных возможностью авторизации, включают себя скрипт, который собирает информацию о пользователе, некоторые из них берут только ID, а некоторые даже адрес электронной почты. Впоследствии, данная информация продается рекламным агентствам, для рассылки спама и прочего интернет мусора, заявляют исследователи.

Данный доклад обязуются тщательно проверить, и в случае его правдивости уберечь пользователей от возможной утечки персональной информации.