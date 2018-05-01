Китайских хакеров обвинили в атаках на американские и азиатские спутниковые системы

Корпорация Symantec, один из мировых лидеров на рынке компьютерной безопасности, обвинила китайскую хакерскую группировку во взломе американских телекоммуникационных компаний, а также военных подрядчиков. В результате, заявили в своем отчете специалисты по кибербезопасности, злоумышленники получили возможность контролировать находящиеся на орбите спутники, и даже изменять их траекторию.

В американской компании заявили, что наблюдают за деятельностью этой хакерской группы уже пять лет и даже дали ей название Thrip. Компьютеры, с которых пираты ведут компьютерные атаки, находятся в Китае. При этом кибершпионы внедрились в сети не только американских компаний, но и в компьютеры компаний в Юго-Восточной Азии. Кроме собственно шпионажа, хакеры находят и заселяют вирусами компьютеры, которые контролируют работу спутников на земной орбите. По мнению Symantec, это говорит о возможных диверсиях со стороны китайских хакеров.

В корпорации заявили, что уже передали полученные ими данные в Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные ведомства США, а также поделились ими с заинтересованными структурами в других «пострадавших» странах. Кроме того, выдержки из доклада Symantec передала в прессу.

Заявления о китайских хакерских атаках на США появились в разгар нового обострения торговых отношений между двумя странами. Напомним, Соединенные Штаты и Китай недавно объявили о зеркальном введении таможенных пошлин на товары на сумму в 50 млрд. долларов. Позже Дональд Трамп заявил о возможном дополнительном введении пошлин еще на 200 миллиардов. Китай, в свою очередь, назвал такие намерения США свидетельством окончательной потери разума американской администрацией и обещал принять ответные меры.