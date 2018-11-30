Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил об атаках хакеров на сервера, хранящие данные участников ЕГЭ. Злоумышленники пытались «положить» сайт посредством DDoS-атаки, но этого удалось избежать.

Сотрудники Рособрнадзора обратились в правоохранительные органы с заявлением о кибератаке, которой подвергались сервера с базами данных участников ЕГЭ. Атака началась вечером 31 мая и завершилась лишь в субботу, но это не помешало обработке данных и не оказало влияния на результаты экзаменов. Благодаря своевременным контрмерам, которые сразу предприняли сотрудники госоргана, удалось сохранить работоспособность и безопасность серверов.

DDoS-атака представляет собой огромное количество запросов, которые исходят не от пользователей сайта, а от специально запрограммированных ботов в автоматическом режиме. В результате нагрузки сайт может «рухнуть».

Рособрнадзор передал в правоохранительные органы собранные в результате атаки материалы для проведения дальнейшего расследования.