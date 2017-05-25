Бренд «Евросеть» никогда больше не будет использоваться

Бренд «Евросеть» заморозят, больше он не будет использоваться. Об этом рассказала операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

По ее словам, партнеры по сделке с «Евросетью», «Мегафон» и «Вымпелком» не смогли разделить бренд между собой, поэтому приняли согласованное решение о его заморозке и прекращении использования. А защита с помощью специального юридического механизма гарантирует, что бренд «Евросеть» не будут использовать и другие компании.

Напомним, в феврале этого года «Мегафон» и «Вымпелком» закрыли сделку по разделению «Евросети». В мае было объявлено о том, что «Мегафон» договорился с SLV об объединении со «Связным». В результате до конца этого года все салоны «Евросети» перейдут под бренд «Связной», рассказала Серебряникова.

В образованной вновь компании контролирующим акционером будет SLV Олега Малиса, а «Мегафон» получил 25%+1 акцию. Новая компания планирует также изменить свою стратегию с продажи сим-карт и оборудования на продвижение и продажу цифровой техники и электроники, а также устройств дополненной и виртуальной реальности. Со временем у «связного» должна появиться и собственная онлайн - платформа.