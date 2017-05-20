В Samsung заявили, что работают над устранением проблем S9 и S9 Plus

В компании Samsung заявили, что работают над устранением сбоя в работе смартфонов S9 и S9 Plus, в результате которых гаджеты без команды пользователя делали рассылку его фото. «Обеспокоенным» владельцам смартфонов посоветовали обращаться прямиком в компанию.

О проблемах в работе S9 и S9 Plus их владельцы рассказали в Сети. По словам пользователей, снимки отправляются на случайные номера из контактов фирменного приложения Samsung Messages не зависимо от того, услугами какого мобильного оператора пользуется человек. У некоторых без разрешения были отправлены отдельные фото, а один из пользователей рассказал, что его девайс отправил всю его галерею.

Многие пользователи обратили внимание, что сбои начались после обновления приложения. Портал Techcrunch даже опубликовал советы заблокировать Samsung Messages доступ к памяти телефона и не обновлять его. Однако в компании никоим образом не связывают сбои в работе своих гаджетов с системными обновлениями.

Пока что в Samsung заявили, что над проблемой работают их техническая команда, а всем пользователям посоветовали обращаться напрямую в компанию.