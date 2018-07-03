Эксперты рассказали об опасных «брешах» в прошивке 25 моделей смартфонов

Эксперты в сфере компьютерной безопасности компании Kryptowire составили перечень из 25 мобильных устройств, которые работают на Android и имеют опасные для пользователей «бреши» в прошивках и загруженных приложениях. На прошлой неделе доклад, посвященный этим проблемам, представили на форуме Def Con в Лас-Вегасе.

Как заявили в компании, всего эксперты обнаружили 47 проблем, которые могут вызвать не только сбои в работе девайса, но и дать несанкционированный доступ к данным пользователя. Например, хакеры могут скопировать сообщения или отправить смс вместо пользователя, сделать фото с экрана смартфона, скопировать список контактов, установить без ведома владельца дополнительные приложения и даже стереть данные, которые хранятся в устройстве.

При этом самый неприятный момент заключается в том, что большинство выявленных дефектов «сидят» в прошивке смартфонов либо в предустановленных приложениях, поэтому пользователь вряд ли сможет найти и исправить их без помощи специалистов.

В список опасных моделей эксперты включили изделия известных брендов, например, Nokia 6, Sony Xperia L1 и LG G6, а также целый ряд моделей менее раскрученных производителей - Oppo, Vivo, SKY, Orbic и других.

Глава Kryptowire Ангелос Ставру также считает, что в ситуации, когда на рынке существуют тысячи моделей смартфонов и столько же вариантов прошивки для них, выявить все пробелы с помощью тестов в ручном режиме практически невозможно.