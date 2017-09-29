В Москве старт продаж "Яндекс.Станции" ознаменовался огромной очередью

Начало продаж смарт – колонок «Яндекс.Станция» в Москве ознаменовалось огромной очередью возле фирменного магазина компании на улице Тимура Фрунзе. Как сообщают СМИ, первый желающий купить гаджет появился у дверей магазина еще в 5 часов утра. Учитывая возможности торговой точки, в «Яндексе» планировали продать в первый день около тысячи устройств.

К моменту открытия магазина в очереди стояло уже около 400 человек, а сама линия растянулась на несколько сотен метров. Чтобы хоть как-то сбавить ажиотаж, «Яндекс» еще накануне заявил о том, что в одни руки будут продаваться только два гаджета.

Кроме того, в компании пообещали в течение недели начать онлайн-продажи «Яндекс.Станции». По свидетельству одного из директоров компании Константина Круглова, сразу после анонса продаж разработчикам поступило больше 20 тысяч заявок на приобретение. Правда, после оплаты колонку обещают доставить покупателю в течение 90 дней.

Цена новинки от «Яндекса» составляет 9990 рублей. Но, как отмечают в компании, у покупателей есть возможность существенно сэкономить: за счет годовой подписки на «Яндекс.Плюс» и бонусы от партнеров снизить стоимость устройства можно более чем на 4 тысячи рублей.

«Яндекс.Станция» - первый гаджет, разработанный в компании и оснащенный искусственным интеллектом. Пользователь сможет общаться с ним при помощи Алисы - голосового помощника. Устройство не только позволяет находить музыку, клипы и фильмы. Алиса сможет завести будильник для хозяина колонки, или почитать ему на ночь. Кроме того, разработчики планируют в ближайшем будущем расширить возможности смарт – колонки: она получит возможность воспроизводить аудиокниги, а также встроенную биометрическую систему для подтверждения онлайн-покупок, сделанных через голосовой помощник.

Также в компании говорят, что несколько «Яндекс.Станций», расположенные вблизи телевизора, можно будет использовать как стереосистему. А в дальнейшем несколько устройств в разных помещениях можно будет использовать для управления всеми умными гаджетами в доме.

Как отмечают эксперты, «Яндекс.Станиця» выгодно отличается от аналогичных устройств мировых флагманов (например, Amazon Echo или Google Home) не только более низкой ценой, но и русскоязычным интерфейсом. Это значительно упрощает русскоговорящим пользователям общение с голосовым помощником и пользование другими функциями устройств.