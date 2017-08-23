Почему эксперты не советуют покупать Xiaomi на AliExpress

Покупатели смартфонов Xiaomi в китайском интернет-магазине AliExpress рискуют получить телефон без международной прошивки. А это чревато сбоями в работе девайса и потерей некоторых функций, приводят СМИ мнение экспертов.

Изначально Xiaomi был ориентирован для продаж именно на китайском внутреннем рынке. Покупатели из других стран получали гаджеты с первоначальным кодом и самостоятельно прошивали их под нужную страну и язык. А появление нескольких оболочек для Android лишь увеличило количество проданных «серых» трубок.

Однако сейчас все чаще покупатели AliExpress жалуются на проблемы с приобретенными смартфонами Xiaomi. При попытке перепрошить телефон он прекращает корректно работать. Сменить прошивку и устранить проблемы смогут только специалисты в сервисном центре.

Кроме того, владельцы «серых» смартфонов жалуются на частые сбои в приложении Google Pay и отсутствие совместимости с некоторыми платежными картами.