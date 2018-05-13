Названы самые бесполезные функции суперновых смартфонов

Эксперты считают, что многие из громких мобильных новинок, которые хороши для продвижения товара на рынке, на самом деле мало нужны пользователям в обычных условиях. Специалисты составили список привлекательных, но зачастую бесполезных функций крутых смартфонов.

На первом месте стоят суперпроцессоры, которыми оснащают свои флагманы гиганты цифрового рынка. Новейшие процессоры включают в себя функции искусственного интеллекта и имеют огромный запас мощности. Однако возможности ИИ пока что не используются широко, а супермощный процессор быстрее разряжает аккумулятор. Кроме того, предыдущее поколение процессоров прекрасно справляется с любыми приложениями за исключением, разве что, некоторых суперновых игрушек с максимальным разрешением.

То же и с разрешением экранов. По мнению экспертов, FullHD или FullHD Plus вполне достаточно для оптимального соотношения качества изображения и достаточно долгой работы аккумуляторов. А разрешения QHD и 4K на самом деле нужны не для трубок, а для шлемов виртуальной реальности.

Съемки видео в 4К эксперты также назвали нужными лишь для малого количества профессионалов. Мало того, что при использовании этой функции отключается часть опций, например, оптическая стабилизация. Но чаще всего эти видео выкладываются в Сеть или воспроизводятся на устройствах, которые сжимают их до собственных стандартов.

В числе практически бесполезных «наворотов» эксперты также назвали функцию Dolby Atmos, нужную лишь для подключению к «домашним кинотеатрам», Super slow motion, с которой справляется не каждый профессионал, и технологию дополненной реальности. Также мало необходимыми и дорогими в обслуживании названы суперновые экраны с технологией 3D Touch и Force Touch.