Эксперты назвали способы повышения безопасности гаджетов на Android

В первую очередь, необходимо настроить блокировку и выбрать хороший графический ключ или пароль. Удобнее всего делать устройство доступным после отпечатка пальца.

Личные данные на разных устройствах часто оказываются не в тех руках как из-за вирусов, так и из-за воров. Чтобы контент «не для всех» и остался таким, эксперты рассказали о разных способах. Кроме, непосредственно, блокирования и паролей, лучше скрывать все уведомления на заблокированном дисплее. Это не даст посторонним прочесть электронное письмо, содержащее личную информацию, когда владелец гаджета куда-то отошёл.

Кроме того, лучше давать минимум доступа к разным программам. В таком случае если какое-то приложение окажется с вирусом, меньше вероятности, что оно затронет «непубличный» контент. Также для повышения безопасности не стоит пользоваться резервным копированием и прокси-серверами. Не рекомендуется и хранить большое количество конфиденциальной информации на телефонных картах памяти. Чтобы получить данные с неё, злоумышленнику даже не потребуется разблокировать дисплей, а достаточно будет вытащить из устройства саму карту.