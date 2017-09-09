Amazon назвал преступниками 28 американских политиков

В процессе проверки сервиса Rekognition компании Amazon выяснилось, что 28 членов Конгресса являются «преступниками». Данный сервис используется для нужд американских правоохранительных органов. Но качество его работы стало сомнительным после проверки, которую организовал Американский союз гражданских свобод.

В процессе контроля в систему было загружено около 500 фотографий американских конгрессменов. Их сопоставили с 25 тысячами фотографий преступников, обвиняемых в особо тяжких деяниях. В результате, 28 политиков были «обвинены» в совершении преступлений, которые они по факту не совершали.

Особое возмущение вызвало то, что около 40 % «обвиненных» являются темнокожими. Среди них известный борец за права человека Джон Льюис.

По мнению экспериментаторов, процент полученной погрешности слишком велик для дальнейшего применения данной системе при поиске и поимке преступников.

Более положительный опыт работы случился у системы распознавания лиц NtechLab. С помощью нее была предотвращена кража спонсорского кубка ЧМ-2018. Системе удалось установить подозреваемых, а на следующий день, с помощью распознавания лиц, один и них был снова идентифицирован в фан-зоне.