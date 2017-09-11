«Ростелеком» тестирует телефон на операционной системе Sailfish

«Ростелеком» намерена выпустить специальный смартфон для работников государственных учреждений. Данная модель имеет высокий уровень шифрования данных.

Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», сообщил, что уже подал заявку на финансирование проекта по разработке смартфона на отечественной операционной системе – Sailfish.

Тестирование смартфона запланировано на весь 2018 год, а уже в 2019 он поступит в продажу. Точную стоимость телефона не называют, но по словам Осеевского, пока что сумма варьируется от 10 до 20 тысяч рублей.

От создания отечественных смартфонов не отстает и компания «Яндекс», она планирует в ближайшее время выпустить свой продукт под названием «Яндекст. Телефон». В сети ходят волнения, что данный телефон может оказаться на Sailfish ОС, чьи права с марта 2018 года принадлежат компании «Ростелеком».