Starbucks объявляет о приеме криптовалюты

Представители сети кофеен Starbucks объявили, что в ноябре покупатели смогут оплачивать товар при помощи криптовалюты.

Такой способ оплаты станет возможным благодаря платформе Bakkt, которую разрабатывают корпорация Microsoft совместно с компанией Intercontinental Exchange. Данная платформа предназначена не только для кофеен Starbucks, но и для других частных предпринимателей.

Работа платформы Bakkt заключается в хранении полученных биткоинов и обмене их на доллары, которыми покупатели смогут оплатить товар.

Использование криптовалюты, а именно биткоина, стало намного популярней в последние годы. Функция криптовалюты основывается на технологии блокчейн – цепочка последовательных блоков, которая содержит информацию, чаще всего блоки с информацией подключены к различным серверам.

Starbucks – американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Основана в 1971 году в городе Сиэтл, штат Вашингтон.