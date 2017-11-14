Квадрокоптер на солнечных батареях изобрели студенты

Устройство работает без дополнительного заряда, справляясь только с помощью энергии, которые ему дают солнечные панели, установленные на крыльях. Полетом управляют дистанционно и с помощью системы геолокации.

Новый тип дрона разработан студентами одного из университетов Сингапура. Первым этапом разработки был гибридный квадрокоптер, который мог заряжаться и от солнечной энергии, и традиционным способом. Гибридный дрон был создан под руководством преподавателей. В дальнейшем студенты самостоятельно смогли довести его до полной энерго-автономности.

Такой коптер может взлетать самостоятельно в вертикальном направлении и также самостоятельно приземляться, без использования взлетно-посадочной полосы. Его вес не больше 3 кг, при этом он снабжен практически 150 солнечными панелями. При отсутствии солнца либо в ночное время суток данное изобретение также можно использовать - для этого в него можно вставить стандартный аккумулятор.

На проведенных испытаниях дрон смог подняться на десять метров над уровнем земли. В настоящее время группа студентов работают над улучшением его технических характеристик. Следующий этап «развития» такого квадрокоптера - полная автономность и независимость от оператора. В дальнейшем планируется коммерциализация изобретения.

В это же время в Японии создали дронов, которые можно использовать для помощи в сельскохозяйственных работах. Данное устройство призвано компенсировать дефицит фермеров в Японии.