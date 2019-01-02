Учёные смогли получить электричество от гибкого флага

Инженеры Великобритании совместно с коллегами из Эстонии сконструировали обратный флаг с генератором пьезоэлектрического эффекта из гибкого материала и панелями для выработки солнечной энергии. Его гибкие свойства, позволяющие раскачиваться на ветру, провоцируют выработку энергии с помощью пьезоэлектрического генератора, а в безветренную погоду солнечные батареи вырабатывают электричество.

Задачей инженеров было создать перманентную выработку энергии, поскольку все остальные способы получения электричества не постоянны, что провоцирует удорожание конструкций, а также их утяжелению.

Инженеры Манчестерского университета изобрели устройство, похожее на обратный флаг. Обратный он по причине его направления не по ветру, а против. Такая конструкция позволяет гибким элементам раскачиваться на ветру, а установленные на краю флага солнечные батареи, утяжеляющие край, создают эффект маятника, раскачивающегося дольше.

Тестирование устройства привели к выводу, что ученые добились желаемого, и электричество при такой конструкции вырабатывается без перерыва.