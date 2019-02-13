Ученые предлагают использовать энергию волн

Мир нуждается в возобновляемых источниках энергии. Дело не только в ветровой, солнечной и гидроэнергетике. Инженеры из Эдинбургского университета и Италии разработали устройство, известное как генератор диэлектрических эластомеров, который преобразует энергию волн в полезную мощность.

В океанских волнах много энергии, которую еще предстоит использовать в коммерческих целях. Вы видели волны, разбивающиеся о пляж. Огромные потоки воды врезаются в песок и камни, издавая громкий гул, а иногда даже разрушая что-то на своем пути. Зрелище захватывающее, но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько энергии в этих волнах?

Много! Хотя есть способы получения электроэнергии из волн, эти устройства достаточно дорогие. И в этом прелесть генератора из диэлектрического эластомера, он может помочь генерировать недорогое электричество для тысяч домов, будучи при этом дешевле, чем обычные конструкции, имея меньше движущихся частей и будучи изготовленным из прочных материалов.

Генераторы содержат мембраны, которые производят электричество, когда они надуты, используя поглощенный ими воздух. Затем электричество можно транспортировать на берег с помощью подводных кабелей. Ученые уже провели небольшие эксперименты в океанском симуляторе. Они показали, что полноразмерное устройство может генерировать эквивалент 500 кВт, чего достаточно примерно для 100 домохозяйств.

Диэлектрические генераторы эластомера имеют не много двигающих частей. Они очень прочны и относительно просты в обслуживании. Ученые говорят, что они могли бы иметь флотилии недорогих, легко поддерживаемых конструкций в море в течение десятилетий.

Авторы проекта говорят, что волновая энергия является потенциально ценным ресурсом вокруг побережья Шотландии. Разработка систем, которые используют это, может сыграть ценную роль в производстве чистой энергии для будущих поколений. Конечно, чем больше волн, тем больше электричества можно производить. Именно поэтому шотландские воды идеальны для диэлектрических генераторов эластомера, но много мест в мире смогли извлекать пользу из этой технологии.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии - это инвестиции в будущее. Однако, как правило, технология возобновляемых источников энергии слишком дорогая, поэтому она почти никогда не бывает финансово жизнеспособной. Между тем диэлектрический генератор эластомера относительно дешевое решение, которое смогло работать на десятилетия с минимальным обслуживанием. По мнению специалистов, полномасштабные устройства могут быть построены довольно скоро, но до этого требуется больше тестирования.