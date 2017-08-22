Ученые нашли способ использовать отходы стекла для изготовления зубной пасты

Стеклу требуются сотни лет, чтобы распасться. Бутылка, которую вы только что выбросили, сохранится и через тысячу лет. Сегодня есть возможность переработки стекла, но это требует огромного количества энергии. Ученые из Университета Квинсленда разработали новый эффективный процесс превращения отходов стекла в повседневную продукцию.

Стекло хрупкое, но в то же время очень прочное. Оно переживет века, пока солнечный свет и кислород не начнут разрушать его. Обычные методы переработки расплавляют стекло и используют его в смеси с новым стеклом для того, чтобы сделать огромное разнообразие продукции.

Теперь ученые создали новый способ извлечения жидкого силиката из отходов стекла. Это позволило бы производить различные продукты, такие как бетонные герметики, удобрения, моющие средства и даже зубную пасту.

Силикат широко используется в самых разных отраслях промышленности, но, конечно же, это и основной компонент стекла.

Ученые говорят, что извлечение жидкого силиката из отходов стекла на самом деле примерно на 50 % дешевле, чем другие методы получения силиката. И, конечно же, резко и эффективно будут сокращены мусорные свалки.

Этот новый метод оставляет очень мало отходов, практически все превращается в товарные материалы. По словам специалистов, производство требует меньше энергии, сырья и капитала.

Ученые говорят, что это захватывающая перспектива, которая станет основой устойчивого развития. Однако этот новый метод еще предстоит коммерциализировать, ученые уже ищут отраслевых партнеров.

Это означает, что для того, чтобы превратить его в реальность, требуется много усилий. Ученые надеются, что отрасль заинтересуется, ведь метод высвобождает массу полезных материалов, которые можно использовать в огромном разнообразии изделий от строительных материалов до удобрений и даже косметики.

Когда стекло в конечном итоге попадает на завод по переработке, его нужно переплавить, чтобы смешать с новым материалом, чтобы сделать различные изделия из стекла. Это требует много энергии. Однако, возможно, этот новый метод докажет, что ненужное стекло не нужно превращать в новое стекло, оно может стать зубной пастой и удобрением.