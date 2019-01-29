Ученые изобрели способ получения топлива из пластика

Ученые утверждают, что 4% бензина и дизеля каждый год может производиться из переработанного полиолефина.

Изобретен новый метод утилизации пластика, с помощью которого можно будет производить топливо, сообщают эксперты Университета Пердью в США. Также таким способом можно будет получать полимеры и мономеры. Ученые выказывают надежду на усовершенствование индустрии утилизации с изобретением подобного метода.

Двадцать три процента полипропилена (термопластичного полимера пропилена) содержится в 5 миллиардах тонн отходов из пластика, скопившихся на планете Земля за минувшие пятьдесят лет. Идея создания подобного способа переработки пластика помогла бы в значительной мере сократить скопления пластика в природных зонах. Предлагаемая технология позволяет обработать 90% всего полиолефина.

Профессор Линда Ван говорит о том, что их стратегия способствует утилизации, переработке отходов в разнообразные полезные продукты, также технология созданная специалистами, поможет сократить количество мусора и вывести на новый уровень промышленность в сфере переработки пластика.