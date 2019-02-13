Китай планирует использовать энергию Солнца на орбитальной солнечной ферме

Наше Солнце - самый доступный источник энергии, который у нас есть, но использование его невероятной силы - это то, что для человечества по-прежнему является проблемой. Солнечные фермы, размещенные в солнечных районах Земли, хорошо справляются с преобразованием солнечного света в полезную энергию, но основные недостатки остаются.

Во-первых, солнечные панели, размещенные на планете, могут собирать солнечный свет только часть дня, а погода может резко препятствовать их способности создавать электричество. Китайские ученые уверены, что у них есть решение обеих этих проблем, и они собираются проверить свою идею в течение следующих нескольких лет.

Китайские специалисты вместо установок по сбору энергии на Земле планируют запустить на околоземную орбиту солнечную станцию по сбору энергии.

Использование космической солнечной станции вместо наземной не только исключает погоду как фактор, но и позволяет станции оставаться на солнце 24 часа в сутки. Китайские ученые предусматривает систему, с помощью которой космические аппараты собирают солнечную энергию, а затем отправляют ее на приемные станции на Земле в виде лазерного или микроволнового луча. Затем она будет подаваться в энергосистему.

Ученые планируют протестировать концепцию между 2021 и 2025 годами с помощью небольших орбитальных электростанций, а затем сделать следующий шаг к солнечной станции мегаваттного уровня примерно в 2030 году. В конце концов, планируется космический корабль с гигаваттной мощностью, но это планы на будущее.

Это очень интересная идея, и, если китайские специалисты смогут обеспечить ее надежную работу, это может быть жизнеспособным и относительно зеленым энергетическим решением, но еще многое предстоит сделать, прежде чем такое решение может быть принято.