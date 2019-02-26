Китай планирует солнечную электростанцию в космосе

Китай планирует построить первую в мире солнечную электростанцию в космосе, чтобы обеспечить неиссякаемую чистую энергию.

Исследователи из Китайской академии космических технологий утверждают, что они уже тестируют технологию и намерены построить станцию к 2050 году.

Ученые Китайской академии космических технологий уверены, что технология обеспечит неисчерпаемый источник чистой энергии для людей без вмешательства атмосферы, облачного покрова или периодов ночного времени.

По их мнению, такая космическая станция могла бы надежно обеспечивать энергией 99 процентов времени, в шесть раз превышая интенсивность солнечных ферм на Земле.

В космическом ведомстве говорят, сейчас строят экспериментальную модель на испытательном полигоне в городе Чунцин.

Она продолжит испытания в течение следующих десяти лет с целью начать строительство станции к 2030 году.

Концепция солнечной энергии космического базирования существует на протяжении десятилетий и изучается NASA.

Японское агентство аэрокосмических исследований также стремится вывести солнечную электростанцию в космос и добилось успехов в развитии этой технологии. Японский центр космических исследований будет подвешен над лунным кратером.

Один из главных вопросов о космической солнечной энергии - как энергия будет передаваться обратно на землю. Говорят, что китайские исследователи исследуют эту проблему с помощью микроволнового или лазерного луча.

Принимающая система на Земле будет захватывать передачи и преобразовывать их в электрическую энергию, которая будет помещена в сеть.

Еще один непреходящий вопрос по поводу технологии: как в космосе установить станцию. Вес предлагаемой китайской станции составит около 1000 тонн, это более чем в два раза больше, чем у Международной космической станции.

По словам ученых, Китай изучает, может ли он изготовить станцию в основном в космосе, используя роботов и 3D-печать. В последние несколько лет наблюдается быстрое развитие технологий в этой области.