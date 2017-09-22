Китай планирует построить электростанцию в космосе

Китай планирует к 2030 году создать космическую электростанцию. Она будет преобразовывать солнечные лучи в электричество и передавать его на Землю.



Как пишет Daily Mail, китайское национальное космическое управление надеется таким образом получить практически неиссякаемый источник электроэнергии. Сообщается, что технологию начнут тестировать в стратосфере в 2021 году.

Во сколько обойдётся стоимость разработки, пока не уточняется. Экспериментальную базу под будущую космическую электростанцию уже построили в городе Чунцин.