Через 10 лет мир увидит космическую станцию Индии

Индийская организация космических исследований планирует запустить масштабную миссию в космосе.

Индия намерена создать собственную космическую станцию. К 2030 году индийские учёные планируют вывести станцию на околоземную орбиту. В ходе работы станции будут проводиться различные опыты в условиях микрогравитации.

Создание космической станции станет продолжением реализации программы "Гаганьян", отмечает руководитель космической организации Кайласавадиву Сиван. Напомним что "Гаганьян" – это пилотируемый космический корабль, который планируется запустить к 2022 году с тремя космонавтами. Правительство Индии придерживается установленной цели: стать четвертой страной, отправившей человека в космос.

По предварительному плану, космическая станция будет весом около двадцати тонн. Астронавты смогут непрерывно работать в течение 20 суток. Запуск станции планируют через 10 лет. Сиван рассказал о том, что Индия сможет самостоятельно справиться с созданием космической станции без сторонней помощи других стран.

Сегодня консорциум мировых государств управляет общей Международной космической станцией с собственными модулями. В этом участвуют такие страны, как Россия, США, Канада и другие европейские страны.