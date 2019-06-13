Россия и Индия создадут карты галактик «совершенно бесплатно»

Создание карты галактик будет осуществляться за счёт китайской модульной космической станции. Заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков прокомментировал эту задумку.

Недавно Сачков сообщил, что КНР совершенно бесплатно доставит на свою космическую станцию оборудования для российско-индийского эксперимента. Проект двух стран подразумевает - исследование газовых туманностей для создания карты отдельных галактик и планетарных туманностей.

Ученый объяснил, что спектрограф, который доставят и установят на станции, будет изучать необходимые объекты и делать их картирование, при этом на карту будут «наноситься» конкретные объекты, правда, ещё не выбраны какие. «Их» выберут позднее, поскольку все зависит от нескольких факторов - запуска, времени работы, возможностей станции, орбит.

Сачков отметил, что использование китайской станции значительно упрощает задуманный проект, ведь теперь не придётся создавать платформу для стабилизации спутника – у китайской стороны есть подходящая российско-индийскому проекту система.

Добавим, что китайская модульная космическая станция - это конструкция, собираемая на орбите из отдельных модулей. Первый модуль станции планируют вывести на орбиту Земли в 2020 году, затем к нему подсоединять два лабораторных модуля, а позже два космических корабля – пилотируемый и грузовой. Сборка станции завершится, предположительно, в 2022 году, тогда и запустят российско-индийский проект.



