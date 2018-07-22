Обновлённый Firefox блокирует доступ для сторонних приложений на Android

Разработчики браузера отмечают, что они начали путь по масштабным изменениям защиты личной информации пользователей.

Безопасность конфиденциальных данных является серьёзной проблемой в современном мире, и многие из создателей программного обеспечения стараются позаботиться о пользователе. Очередное обновление Firefox внесло ряд изменений, которые значительно упрощают работу. При синхронизации между устройствами пользователя будут спрашивать о том, хочет он сохранить личную информацию или её необходимо удалить. Это касается и других данных, истории и файлов cookie.

Для пользователей Android изменения внесут ряд полезных функций. Браузер будет блокировать доступ для сторонних приложений и рекламы. Это повысит уровень безопасности пользователей, а также увеличит скорость загрузки страниц. Также будет ускорена прокрутка страниц, что значительно упростит работу. Обновлённый браузер позволит пользователям MacOS использовать «тёмную» тему, с возможностью автоматической и ручной настройки.