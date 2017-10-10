Отдельная сотовая сеть для спецслужб и чиновников появится в России

Уже в 2024 году в России будет запущена отдельная сотовая связь типа push-to-talk для «спецпотребителей», включающих силовые службы и высокопоставленных государственных служащих.

Программа «Цифровая экономика», включающая данный проект уже одобрена правительством 17 сентября. Ее полная реализация намечена на конец 2024 года и потребует порядка 74 млрд рублей.

Сообщается, что такая связь будет работать в режиме рации, а также сможет передавать видео-файлы. Сеть обещают сделать высокоскоростной - ее работа планируется по технологии LTE-450. Также будет реализована возможность управлять приоритетом связи для различных видов групп пользователей.

Известно, что оператором этой «секретной» сети с большей вероятностью станет компания Tele-2, которая уже обеспечивала подобной сетью экстренные службы во время проведения ЧМ по футболу летом этого года.

Кроме этого, стало известно, что Государственная Дума готовит законопроект, согласно которому военнослужащим будет уже законодательно запрещено размещать информацию о себе в социальных сетях.