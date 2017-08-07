Samsung анонсировал программу лизинга для своих флагманов в России

Это первый подобный опыт на российском рынке. С помощью лизинга корейский электронный гигант планирует увеличить число россиян, пользующихся новинками компании, а также ускорить замену флагманских моделей у пользователей.

Об условиях лизинга рассказала представитель компании Елена Кручинина. По ее словам, программа будет распространяться на Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy S9/S9+. Пользователь сможет выплачивать ежемесячный взнос за смартфон, а через год заменить его на новый. Если же клиент решить перейти на другую модель через полгода, либо откажется от лизинга, ему придется выплатить дополнительно 3900 рублей.

Кроме того, предполагается, что в договор за отдельную плату возможно будет вписать замену в сервисном центре Samsung экрана либо задней панели телефона. Что касается возврата, то смартфон в идеальном состоянии будут менять на новый бесплатно, а при наличии повреждений – с доплатой.

В компании рассчитывают, что программа лизинга мобильных телефонов в России стартует уже в октябре этого года. К слову, Samsung уже имеет такие же программы в США и Британии, где конкурирует с подобным сервисом Apple. На российском рынке южнокорейская компания будет первопроходцем.