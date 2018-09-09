В Чернобыле заработала первая солнечная электростанция

В минувшую пятницу, 5 октября, состоялось торжественное открытие солнечной электростанции, построенной напротив взорвавшейся в 1986 АЭС, в Чернобыле. В настоящее время остатки реактора АЭС заключены в огромный саркофаг. Стоит он всего в ста метрах от новой электростанции.

Монтажные работы на солнечной станции завершились в декабре 2017 года. Мощности хватит для снабжения около 2 тысяч квартир - она состоит практически из 4 000 солнечных панелей. В настоящее время зона на месте взрыва 1986 года и на расстоянии 2800 км от него всё еще остается непригодной для жилья - уровень радиации превышает допустимые нормы.

Напомним, катастрофа на АЭС в Чернобыле произошла в апреле 1986 года после неудачного испытания атомного реактора. Около тридцати человек работников станции и прибывших спасателей погибли практически сразу от острой лучевой болезни. Еще несколько тысяч людей умерли в последующие годы от полученных от радиации болезней. После выброса радиации, из Чернобыля, Припяти и еще семидесяти четырех расположенных рядом сел было эвакуировано все население. Облака с ядерными веществами разнеслись по всей Европе.

Новая станция достигает мощности 1 мегаватт, построена в рамках совместного проекта украинской и немецкой компаний. В дальнейшем Украина планирует построить на этой же территории несколько ветряных и солнечных радиостанций.