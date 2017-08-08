В Чернобыле завершено строительство солнечной электростанции

Недавно в ЧЗО окончился монтаж солнечной электростанции. Это стало известно от генерального директора компании, которая задействована в работах.









Данный проект является результатом общих усилий Rodina Energy Group из Украины, германского концерна Enerpark AG и компании Solar Chernobyl. Объем вложенных средств равен 1000000 евро.



Объект расположился рядом с АЭС. Он состоит почти из 4000 специальных панелей. Территория, на которой расположился проект, составляет 1,6 га. Мощность- 1 мегаватт. Энергия, производимая станцией, способна удовлетворить нужды двух тысяч квартир.



На огромной территории ЧЗО нельзя вести хозяйственную деятельность, поэтому получение энергии из солнечного света является, чуть ли не единственным способом получить прибыль с зараженной территории. На Украине солнечного света больше, чем в Германии, поэтому использовать территорию Чернобыля достаточно разумно.