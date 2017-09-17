Крупнейшая в мире ветряная электростанция построена в Великобритании

В минувший четверг, 6 сентября, наиболее крупный прибрежный ветропарк начал свою работу. На его строительство ушло более трех лет, а площадь его территории составляет почти 150 тыс квадратных километра.

За два года до начала строительства ветропарка началось производство деталей для электростанций. Непосредственно строительство началось в конце зимы прошлого года и продлилось в общем счете полтора года.

Известно, что полная мощность ветряного парка позволяет вырабатывать практически 660 мегаватт энергии, в то время как мощность угольного завода составляет только 600 мегаватт. В составе ветропарка турбины компаний MHI Vestas и Siemens, высотой 195 и 187 метров, соответственно. Известно, что такая электростанция сможет обслуживать по меньшей мере около шестисот тысяч домов.

В настоящее время, в рамках борьбы с глобальным потеплением, ветряные парки получают всё большее распространение. Основным фактором для снижения скорости изменения климата является комплексный переход всех стран мира на возобновляемые источники энергии. Уже сейчас ветряные электростанции наиболее распространены в Германии, Соединенных Штатах Америки и Китае. Полностью на возобновляемые источники перешли такие крупнейшие корпорации, как Apple и Google.

В России первый ветропарк был запущен зимой этого года в Ульяновской области. Следующий планируется к старту в следующем году.