Австралия приняла жёсткие законы о конфиденциальности в киберпространстве

Проект расширяет обязательства по оказанию помощи следователям любых операторов связи, работающих в Австралии.

Две главные партии Австралии приняли широкомасштабные законы об изменениях в киберпространстве. Они помогут правительственным учреждениям обойти шифрованные сообщения, используемые преступниками и террористами. Жёсткие законы срочно необходимы для расследования серьезных преступлений, таких как терроризм и педофилия. Об этом заявили в консервативном правительстве, сославшись на недавнее дело с участием трех мужчин, обвиняемых в групповом нападении, которые общались между собой зашифрованными сообщениями.

Но критики, в том числе Google и Facebook, а также сторонники защиты конфиденциальности, предупреждают, что законы ослабили кибербезопасность и станут одними из самых прогрессивных в западной демократии. Правящая либерально-национальная коалиция согласилась улучшить надзор и подотчетность, а также усилить защитные меры в предлагаемом законопроекте.

«Позвольте мне быть ясным - этот законопроект далек от совершенства и, вероятно, будут значительные поправки. Но это решение обеспечит безопасность, и правоохранительные органы на протяжении рождественского периода будут обладать полномочиями, которые потребуются», - сказал генеральный прокурор Марк Дрейфус.