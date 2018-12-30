Компания Unicode выпустила обновление, где будут 230 новых «эмодзи»

В сентябре-октябре ожидается невиданное прибавление всем полюбившимся смайликам.

Стало традицией, что каждый год радует появлением новых смайликов на смартфоны. Обновление в рамках Unicode 12.0 показало, что появится до 230 новых смайликов в этом году. Среди самых ожидаемых смайликов можно будет увидеть ленивца, выдру, кубик льда, каплю крови, сладкие вафли и многие другие. Также можно будет делиться с друзьями зевающим лицом, рукой, показывающей жест чуть-чуть, скунсом, фламинго, банджо, стулом и, даже, пластырем.

Обновление также добавляет более десятка «эмодзи», которые представляют членов глухих и слепых сообществ и людей с ограниченными возможностями. Персонажи, которые были предложены в прошлом году Apple, включают людей в ручных и механизированных инвалидных колясках, протезных конечностях и со служебными собаками. Компания Unicode также выпустила четыре дополнительных «эмодзи», которых не было в первоначальном предложении Apple: автономные символы для зондирования трости, механизированных и ручных инвалидных колясок, а также смайлик «глухой» с учетом пола.

Unicode говорит, что большинство производителей выпустят обновление Unicode 12.0 в сентябре или октябре, но некоторые могут обновить систему раньше: всё будет зависеть от производителя.