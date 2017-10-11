Роскомнадзор наладил сотрудничество с Google по поводу неприемлемого контента в РФ

Как сообщают в ведомстве Роскомнадзора, Google удовлетворяет условия договоренностей, заключенных в ноябре прошлого года, которые требовали от корпорации глобальной сети фильтрации запретного контента в России.

Представители Роскомнадзора сообщают о том, что сотрудничество с компанией Google налажено, и разногласий больше нет, чем Федеральная служба по надзору в сфере связей и информационных технологий безусловно удовлетворена.

Компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 000 рубей за нарушение закона Российской Федерации. Нарушение заключалось в несоблюдении требований законодательства, которые запрещают поисковым системам выдавать ссылки на неразрешенный контент в России. А именно: сайты с порнографическим содержанием, реклама наркотиков, пропоганда суицида, экстремизские призывы, не лицензированные азартные игры и др.

По некоторым данным, поисковая система удалила более семидесяти процентов запретных сайтов.