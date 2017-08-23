Google запатентовал модульный смартфон

Корпорация Google создала модульный смартфон, который пользователь сможет собрать самостоятельно, такую инновацию компания сразу же запатентовала, оставив право производства за собой.

Устройство будет представлять собой подобие конструктора с различными деталями, которые можно будет установить или не устанавливать исходя из потребности самого пользователя. Такое изобретение может стать новым ответвлением в сфере современных мобильных устройств.

В сердце гаджета-конструктора будет основной блок с зарядной батареей, экраном и различными датчиками. К блоку будет крепиться расширитель, далее устройство устанавливается в корпус телефона.

Основной интерес вызывает блок с дополнительными функциями и оснащением, в который входит камера, дополнительная память, мультимедиа, игры и т.д.

Ранее компанией Google был создан проект Project Ara, который в последствии закрылся, но судя по всему не на совсем.