Информация о новом LG G8 ThinQ «утекла» в интернет

Когда LG покажет свой новый высококачественный смартфон G8 ThinQ, дизайн, вероятно, не будет сюрпризом. И все потому, что была утечка информации. Телефон демонстрирует четкие изображения, которые показывают телефоны практически всех фирм. Впереди еще есть время перед его вероятным дебютом на Mobile World Congress в Барселоне в конце этого месяца.

LG не сообщила, как будет выглядеть телефон, и не предоставила многих деталей, но уже объявила об этом телефоне. На прошлой неделе LG подтвердила, что она будет продавать телефон под названием LG G8 ThinQ в комплекте с 3D-камерой. Это обеспечит более безопасную разблокировку гаджета путем сканирования лица пользователя. Этим, вероятно, объясняется необычный модуль фронтальной камеры с тремя объективами.

Разъем для наушников, конечно, присутствует. Смартфон похож на предвыдущие @onleaks и @91mobiles

По слухам, экран LG G8 будет вибрировать. Вибрация будет сопровождаться звуком. G8 будет поставляться со специальным корпусом. Есть также слух, что LG может запустить новый флагман, LG V50, наряду с G8 в следующем месяце.