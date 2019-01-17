Компания Oppo начала разработку складного смартфона

Новый смартфон ещё не был анонсирован, так как разработка ещё не закончена.

Недавно был подан патент, в котором разработчик описывает возможную конструкцию интересного в плане технического решения складного смартфона компании Oppo. Люди, интересующиеся последними техническими разработками, смогли получить некоторое представление о будущем виде анонсируемого телефона, о его конструкции и сборке.

Ранее компания разослала приглашения на Mobile World Congress. Несмотря на то, что не было заявлено никаких серьезных анонсов устройств, менеджер по продукции Oppo Чак Ван подтвердил, что складной смартфон Oppo действительно будет выпущен.

Было неизвестно конкретное расположение и размеры деталей интерфейса, в том числе, камеры. Однако в предоставленном патенте, дизайна смартфона от компании значительно отличается: он стал более усовершенствованным. Вероятно, разработчики остановились на последнем варианты дизайна. Спереди можно увидеть, что одна «половина» устройства будет оснащена камерой для селфи, а другая – разъемом для наушников.

Размер и местоположение камеры понятны. Кажется, что с одной стороны есть бугорок от камеры, а с другой – небольшой вырез аналогичного размера. Это, вероятно, сделано для того, чтобы телефон мог спокойно закрыться. Похоже, что идея будущего вместе со складными смартфонами уже начала свою реализацию, но инновации в дизайне станут наиболее важным фактором успеха будущего устройства.